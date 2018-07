Rimini: 13 anni di Notte Rosa

Al Grand Hotel di Rimini la presentazione dell'evento più atteso nell'estate in Riviera. 100 chilometri di costa, tutta la Romagna ma anche il nord delle Marche, si animeranno per tutto il week-end sotto il claim “Pink your life”, “Vivi in rosa”. Una miriade di proposte, in tutte le località adriatiche, ma anche - prima novità – festa nell'entroterra, per valorizzare in maniera integrata l'offerta turistica del territorio, tra borghi e castelli di Romagna.



Tra mostre, talk, momenti dedicati aii bambini, protagonista sarà come sempre la musica. Tanti ospiti famosi; il più atteso è Alvaro Soler, che aprirà ufficialmente la festa, venerdì 6, dalla spiaggia di Rimini.



Sentiamo Davide Cassani Presidente Apt e Andrea Corsini, Assessore regionale al Turismo