Wikipedia diventa inaccessibile in protesta contro la nuova normativa sul copyright europea

Come avranno riscontrato molti utenti, da oggi è impossibile accedere a wikipedia. La motivazione è l'approvazione, ormai imminente di una nuova legge del diritto d'autore in Europa, che introduce una serie di limitazioni alla circolazione di contenuti sul web.



Si legge nel comunicato di wikipedia: "Se la proposta fosse approvata, potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere".



La proposta dell'Unione Europea riguarda il diritto d'autore nel mercato unico digitale. Si chiede ai "prestatori di servizi della società dell'informazione" di installare filtri che impediscano di caricare online materiale protetto dal diritto d'autore. Degli algoritmi quindi potrebbero bloccare automaticamente articoli, contenuti video, parodie e "meme" condivisi e creati senza consenso degli autori.



Una limitazione alla libertà del web per wikipedia, che oggi ha impedito l'accesso a tutti i suoi contenuti. La celebre enciclopedia online chiede ai deputati del Parlamento Europeo di respingere l'attuale testo della direttiva.