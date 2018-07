Anche per le donne in dolce attesa la vaccinazione gratuita contro la pertosse

L’Istituto per la Sicurezza Sociale sta avviando una campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro la pertosse rivolta specificamente alle donne in gravidanza. La vaccinazione durante la gravidanza si è dimostrata sicura per la mamma, per il feto e per il neonato-lattante. Questo perché non si introduce nell’organismo il batterio attivo, ma solo frammenti della parete capaci di stimolare la risposta anticorpale materna. È consigliata l’esecuzione durante il terzo trimestre della gravidanza ed è raccomandato anche se si è già effettuata in passato la vaccinazione.