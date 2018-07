Attivamente: "Tempo di avviare politiche tangibili sull'accessibilità"

AttivaMente approva il bilancio 2017 in una serata occasione di riflessioni sull'attività e gli obiettivi dell'Associazione. Ricorda la proposta avanzata per l'istituzione a San Marino di un solo soggetto che comprenda tutte le associazioni che si occupano di disabilità, un passaggio - ha detto Tomassoni – che trova ancora resistenze ingiustificate”. Dal lato organizzativo, auspica un rapporto più stretto con i soci, segnala le difficoltà nel doversi misurare con la burocrazia, rende merito al lavoro dei tanti volontari.



Torna a sollecitare lo Stato per la promozione di pratiche e progetti inclusivi nel rispetto dei diritti delle persone con limitazioni funzionali e, alla vigilia della celebrazione del decimo anniversario dall'iscrizione di San Marino nel patrimonio Unesco, chiede si possano avviare politiche tangibili sull'accessibilità.



