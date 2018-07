Boeri (Inps): "Col calo demografico azzerare i flussi migratori vuol dire far sparire una città come Torino"

Bacchetta la classe politica che fomenta la percezione di un eccessivo numero di immigrati

Il presidente dell'Inps Boeri nel presentare il suo rapporto annuale a Montecitorio, avverte di non bloccare i flussi migratori perché, dice, dato il calo demografico, nel giro di 5 anni è come sparisse una città come Torino.



Abbiamo sempre rimproverato alla politica di adottare misure di corto respiro, incalza il presidente dell'Inps Tito Boeri, che avverte il nuovo governo, “dovete pensare al futuro, si parla tanto di immigrazione e mai della migrazione dei nostri giovani, anche nel 2016 ne abbiamo persi altri 115mila, mentre intanto crolla il flusso di migrati regolari stranieri”. E servono, sottolinea, come serve regolarizzare gli stranieri per limitare l'immigrazione clandestina: oggi abbiamo 2 pensionati ogni 3 lavoratori, ma secondo il Fondo Monetario nel 2045 il rapporto sarà di 1 a 1, senza dimenticare i problemi dati dal declino demografico.

E bacchetta chi fomenta la percezione di un numero eccessivo di migranti, “gli italiani – dice – pensano ci sia 1 immigrato ogni 4, il rapporto invece è di 1 a 10”.

Per il ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio però, la percezione è importante tanto quanto le cifre reali.

Poi annuncia, oltre al reddito, anche la pensione di cittadinanza.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Tito Boeri presidente Inps, e di Luigi Di Maio ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico