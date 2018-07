Decreto Scuola: CSU preannuncia mobilitazione a settembre

La Csu boccia la bozza del decreto scuola e preannuncia mobilitazione per il prossimo settembre, se non cambierà l'impianto delle proposte di governo. In una lettera indirizzata al Segretario all'Istruzione e al direttore del Dipartimento evidenziano i punti critici di un decreto che - dicono – “prevede interventi spot senza un disegno preciso di come si voglia modificare l'ordinamento scolastico”, indicando le difficoltà gestionali che il provvedimento del Governo porterebbe, dall'Infanzia alle Superiori, “sminuendo la professionalità degli insegnanti”. Ricordano poi come gli insegnanti debbano avere un “ruolo attivo nella predisposizione di progetti didattici, da non demandare esclusivamente al Governo”.