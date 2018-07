Porte aperte ad Airiminum per visitare gli spazi dell'Aeroporto Internazionale

Anche quest’anno AIRiminum 2014 ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, al Festival dell’Industria e dei Valori d'Impresa, organizzato da Confindustria Romagna. Si è parlato anche di accordi in corso e nuove trattative.

Al quarto anno del Festival dell'Industria e dei Valori di Impresa, anche due momenti per visitare lo scalo riminese.

Spazi aperti ad autorità e associati Confindustria Romagna nella mattina e a tutti i cittadini nel pomeriggio.

É il secondo anno che l'aeroporto aderisce all'iniziativa organizzata da Confindustria Romagna per mostrare come lavorano le imprese manifatturiere e dei servizi.

Nella mattinata è stata poi colta l'occasione per fare il punto su vecchi voli, in corso e di nuovi.

Dal tentativo di recuperare i 4 voli russi della Ural Airlines passati da Rimini a Bologna alle nuove trattative in corso con compagnie di rilievo di bandiera europea.

Attualmente sono 37 i voli in arrivo a settimana con picchi nel mercoledì e sabato di 2400 passeggeri al giorno.

Mentre a 3 mesi dal ritorno di Ryanair in terra romagnola è ora dei primi bilanci.

A spiegarli nel video l'Amministratore Delegato AiRiminum Leonardo Corbucci

Nel servizio intervista anche alla Coordinatrice Servizio Comunicazione Federica Vandini.



Silvia Sacchi