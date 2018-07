Tv Tutti, quanto giocate? L'OMS riconosce la dipendenza da videogame come patologia

A cosa e per quanto si gioca? I nostri inviati speciali alle Befane di Rimini

L'Oms ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza da videogame come una patologia. Il 'gaming disorder' è stato infatti inserito nel capitolo sulle patologie mentali.



I ragazzi di Tv Tutti, progetto che RTV ha avviato con Rimini Autismo e Crescere Insieme, hanno raccolto le voci delle persone, al Centro Le Befane di Rimini. Per capire a cosa e per quanto tempo si gioca. Le interviste sono di Elena Cecchetti, Marco Fabbri, Arnaldo Rossi ed Alessandro Pironi