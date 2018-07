Italia: vaccini, basta autocertificazione per iscrizione scuola

Tutti i bambini in classe a settembre, senza distinzioni. E' l'obiettivo più volte ribadito dal governo e per questo si procederà ad una significativa semplificazione delle norme vigenti sull'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola: potrebbe infatti bastare una semplice autocertificazione di avvenuta vaccinazione da parte dei genitori per l'iscrizione al nuovo anno scolastico, invece della presentazione della documentazione ufficiale entro il 10 luglio come previsto dalla legge.



Sarebbe questa la svolta indicata in un provvedimento amministrativo dei ministeri della Salute e dell'Istruzione, che sarà presentato oggi dai ministri Giulia Grillo e Marco Bussetti.