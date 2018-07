Rimini: si assembla la passerella galleggiante prevista per il 21 luglio

Tiberio 4: cominciano oggi i lavori di assemblaggio della passerella galleggiante tra le due sponde. Verso l'ultimazione il balcone di piazzetta Pirinela. L’apertura della piazzetta e della nuova passerella è prevista per il 21 luglio



E' entrata nel vivo questa mattina, con l'arrivo dei componenti della passerella galleggiante, la fase conclusiva del Tiberio 4, che comprende anche l'impianto di illuminazione e l'ultimazione del bancone di piazzetta Pirinela e delle rampe di accesso.



I primi blocchi della struttura galleggiante sono arrivati in tarda mattinata, mentre nel pomeriggio l'arrivo degli altri componenti che verranno inizialmente posizionati all'altezza del Ponte dei Mille, per un primo assemblaggio in acqua. La fase di assemblaggio della struttura portante dovrà poi essere ultimato con la posa del piano di calpestio in doghe, dei parapetti e delle reti di protezione. A lavori ultimati la passerella galleggiante sarà lunga circa 36 metri e larga 3 metri e mezzo, e collegherà banchina destra e sinistra. La superficie sarà caratterizzata da un piano di calpestio in doghe. Sarà sganciabile da un lato e agganciabile alla banchina in senso parallelo. La passerella sarà collegata alle banchine fisse mediante sistema di passerelle snodate, in grado di garantire l’accesso dell’attraversamento nelle condizioni di marea ordinaria.



In fase di ultimazione anche i lavori del balcone di piazzetta Pirinela. Sono attualmente in corso i lavori di ripulitura delle mura dalle erbacce e dalle scritte spray con cui alcuni vandali hanno imbrattato qualche settimana fa il cantiere. Seguiranno i lavori di consolidamento delle mura e la pulizia delle banchine di competenza. L'impianto di illuminazione è già ultimato e sarà attivato alla conclusione dei lavori, mentre è già attivo sul lato di via Bastioni settentrionali.



La data prevista per l’apertura di piazzetta e passerella è sabato 21 luglio.