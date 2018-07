Sanità: Maurizia Rolli lascia per il Rizzoli di Bologna

L'Iss perde un altro pezzo. Questa volta a lasciare è il Direttore delle Attività sanitarie e socio sanitarie Maurizia Rolli. Ricoprirà il prestigioso incarico di Direttore Sanitario all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.



Il Direttore Generale Andrea Gualtieri e il Direttore Amministrativo Sandro Pavesi la ringraziano per il prezioso contributo professionale e umano. La proposta di nomina del suo sostituto avverrà in via prioritaria tra i professionisti che hanno partecipato al bando di selezione a febbraio dello scorso anno.



MF