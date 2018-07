Vaccini, si cambia di nuovo. Basta l'autocertificazione

Si cambia di nuovo, anche se per il momento non si tratta di una completa sconfessione al governo precedente.



Per iscriversi all’anno scolastico 2018-2019 basterà presentare un’autocertificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione del ambino. “La legge sui vaccini, poi, “sarà modificata da un’altra legge a firma M5s-Lega” ha comunicato il ministro della Salute, Giulia Grillo, che alla stampa ha presentato la semplificazione degli adempimenti amministrativi in vista del prossimo anno scolastico, insieme al collega del Miur, Marco Bussetti. Rivelando anche di diventare mamma tra pochi mesi di un bimbo che farà vaccinare.



La proposta della maggioranza -dice la ministro -sarà presentata 'in un tempo che consenta il dibatto parlamentare, ma celere per risolvere la questione'. Salta anche la scadenza del 10 luglio, indicata ai genitori come termine ultimo per dotarsi dei documenti «lasciapassare». Si farà in tempo a portare l’autocertificazione entro l’inizio delle lezioni.



A margine la preoccupazione dell'Istituto Superiore di Sanità: 'Doveroso fare di tutto per garantire adeguate coperture vaccinali, non compromettere l'obiettivo della salute di tutti'.