Forza Nuova a Rimini, attacchi dai social

Presentata l'iniziativa con il movimento polacco che prevede ronde per la sicurezza

Attaccati su Facebook e Tripadvisor due alberghi di Rimini, l'hotel Touring di Miramare che avrebbe dovuto ospitare una conferenza di Forza Nuova e il movimento polacco ONR, e l'hotel Polo di viale Vespucci, che l'ha invece effettivamente ospitata nel tardo pomeriggio di ieri. Commenti e pressioni sui social media anche per l'altro albergo, dopo quelli contro il bar del centro storico di Rimini che quest'inverno aveva ospitato il segretario di Forza Nuova, Roberto Fiore, in campagna elettorale.



Nel pomeriggio di ieri Fiore ha incontrato a Miramare una decina di commercianti e poi la stampa per riportare l'attenzione sull'aggressione dello scorso anno a due turisti polacchi, rapinati, con la ragazza stuprata da 4 nordafricani. "La presenza dei gruppi polacchi - ha detto Fiore prima della conferenza - testimonia la sofferenza di quei due giovani. Far capire alla gente che c'è una gioventù europea disposta a battere le strade a difendere le attività e le donne".



Proprio in difesa delle donne, ma in contrasto con Forza Nuova, un presidio-volantinaggio del movimento "Non una di meno" si è tenuto in mattinata nella spiaggia libera di Rimini, condannando "qualsiasi strumentalizzazione sul corpo delle donne e qualsiasi idea razzista e xenofoba".