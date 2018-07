Borgo: vendita di beneficenza per missione Padre Marcellino

Torma domani, sotto le logge di Borgo Maggiore, il mercatino dell'antiquariato, con una sezione dedicata al riuso. Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di Padre Marcellino, metterà in vendita degli infradito per beneficenza. Il ricavato, infatti, andrà alla missione di Padre Marcellino in Congo. Le infradito "A Style" saranno disponibili al prezzo di 5€. Le misure sono dal 36 al 41.



Pelliccioni partirà il 28 luglio verso la missione 'Les Buissonnets' a Lubumbashi