Notte Rosa: la prima serata si accende con Alvaro Soler e tanti big della musica italiana

Tanto divertimento nel capodanno estivo della Notte Rosa: dai Lidi di Comacchio a Pesaro fino a domani spettacoli e concerti.

I fuochi di artificio lanciati all'unisono dai Lidi di Comacchio a Pesaro hanno illuminato l'Adriatico.

La serata di apertura della Notte Rosa è andata.

Dai cappelli alle corone, dai palloncini alle magliette: la Riviera si è colorata di rosa nel suo Capodanno estivo.

Evento clou a Rimini con il protagonista dei tormentoni estivi degli ultimi anni: è Alvaro Soler a far ballare tutta il Piazzale Boscovich sulle note di Sofia e La Cintura.

Pienone anche a cesenatico per il concerto di Radio bruno con i big della musica italiana: Negrita, Red Canzian, Ermal Metal, Anna Tatangelo e Dolcenera alcuni dei nomi.

L'onda della Notte Rosa è arrivata fino all'entroterra, colorando per la prima volta anche borghi e castelli.

130 chilometri di musica e spettacoli e festa. Secondo l’Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna, nell’intero week end si registrerà complessivamente un giro d’affari superiore ai 200 milioni di euro con circa 2 milioni e mezzo di partecipanti.

“Ha vinto - dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - la Destinazione Romagna. Un esempio d’innovazione del modello turistico senza precedenti su territorio nazionale in cui territorio tutto ha saputo dare prova della sua capacità di dialogo, organizzazione e grande ospitalità. La Notte Rosa è, oggi, un patrimonio identitario”.

Il fascino della musica a un passo dal mare è poi proseguito fino al mattino con i suggestivi concerti all'alba.



Silvia Sacchi