Rischio listeria in lotti minestrone Findus, ritirati

Cottura annulla rischio per la salute

Quattordici lotti di minestrone Findus sono stati ritirati dall'azienda per il rischio di contaminazione da Listeria. Lo rende noto l'azienda in un avviso pubblicato sul proprio sito web. "La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti - si legge - è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo". La cottura annulla i rischi per la salute.



I lotti interessati dal ritiro sono: Minestrone Tradizione da un KG (L7311, L7251, L7308, L7310, L7334); Minestrone Tradizione 400g (L7327, L7326, L7304 e L7303); Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g (L7257, L7292, L7318, L8011) e Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g (L7306). Chi si trovasse in possesso dei prodotti in questione, è invitato a contattare, per qualunque informazione, il numero verde 800906030 o l'indirizzo mail urgente@findus.it.