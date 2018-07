Aperte le celebrazioni per il decennale Unesco: fino a venerdì eventi, concerti e cultura

10 anni fa l'iscrizione di San Marino nella lista del Patrimonio dell'Umanità Unesco. Per celebrare questo riconoscimento ci sarà una settimana di eventi, tra momenti culturali e iniziative turistiche. La giornata si è aperta con un'udienza dai Capitani Reggenti nell'aula del Consiglio. Presenti esponenti di Governo e istituzioni che hanno ricordato l'importanza di tutelare i siti storici.



Uno dei temi principali della giornata è stato proprio quello della protezione del monte Titano e dei centri storici di Città e di Borgo Maggiore per le nuove generazioni. La Reggenza, nel suo intervento, si è focalizzata su "straordinarietà, unicità e originalità" della Repubblica, anche come modello di democrazia e di pace.



Al monastero Santa Chiara è stata presentata una prima bozza del piano di gestione Unesco, cioè un documento che contiene azioni e indirizzi per la tutela del territorio. Nel pomeriggio, alla porta San Francesco ci sarà una visita guidata alla scoperta delle bellezze di San Marino. Fino a venerdì prossimo concerti, visite guidate e, nella giornata di domenica 8 luglio, accesso gratuito ai musei.



mt



Nel video, l'intervista al segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti