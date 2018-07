Ucraina: l'Ungheria continua a bloccare l'ingresso di Kiev nella NATO

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Inizialmente doveva rientrare nel summit NATO di Bruxelles della prossima settimana, ma il previsto incontro della Commissione Ucraina della NATO – al livello di Capi di Stato e di Governo – è stato cancellato, poiché l'Ungheria continua a bloccare l'accesso dell'Ucraina nell'Alleanza, come protesta per la legge sull'educazione.



La riforma scolastica limita l'uso della lingua ungherese in Transcarpazia. Non è la prima volta che l'Ungheria utilizza il proprio veto, è successo anche in febbraio e in aprile quest'anno. L'Ucraina avrà l'opportunità di presentare la propria posizione di cooperazione con la NATO solo in occasione di un meeting congiunto con la Georgia. Come è noto, negli ultimi 4 anni l'Esercito ucraino è stato sottoposto a fondamentali modifiche qualitative, ed è la forza armata più esperta in battaglie del Continente europeo.



Il conflitto nel Donbass contro le forze supportate dalla Russia prosegue, e per questo lo Stato ha destinato il 5% del prodotto interno lordo alla Difesa: più di ogni Stato membro della NATO, attualmente. Ai risultati sportivi degli atleti ucraini si è aggiunto, nell'ultima settimana, un altro record in piscina. In Italia, a Roma, Andriy Govorov ha nuotato i 50 metri farfalla in 22.27 secondi. Per 9 anni nessuno era riuscito a battere il record dello spagnolo Raphael Muniosu. Dall'Ucraina Victoria Polischuk