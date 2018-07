9 luglio 2006: l'Italia è Campione del Mondo

Il 9 luglio del 2006, l'Italia è Campione del Mondo per la quarta volta. Nella finale del campionato mondiale di calcio "Germania 2006", giocata allo stadio Olimpico di Berlino, batte la Francia 6-4 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: rigore di Zidane e pareggio di testa di Materazzi. Nessuna rete nei supplementari e un'espulsione clamorosa: quella di Zidane per una testata a Materazzi. Ai rigori errore per la Francia di Trezeguet, di Grosso il quinto e decisivo rigore dell'Italia.