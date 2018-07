Torraccia: "Fratellanza San Marino-America" festeggia 4 Luglio e quarantennale della fondazione

Tra gli ospiti d'onore il Vice Console USA George Mesthos. Soddisfatto, per la partecipazione, il Presidente dell'associazione Colombo Canti

“Questa festa ricorda i nostri legami e i nostri valori condivisi”. Questo, secondo George Mesthos, il vero significato della Festa dell'Indipendenza: la ricorrenza più importante negli Stati Uniti. Il Vice Console USA a Firenze – distretto nel quale rientra anche il Titano - è stato tra gli ospiti d'onore dell'evento organizzato all'aeroclub di Torraccia dalla “Fratellanza San Marino-America”. Orgoglioso, per la riuscita della manifestazione, il Presidente dell'associazione Colombo Canti. Oltre 700 gli iscritti alla Fratellanza; almeno altrettanti – afferma - coloro che ruotano intorno a questa realtà. E oggi, all'aviosuperficie, erano davvero numerosi coloro che si sono ritrovati per celebrare il 4 Luglio: giovani, anziani, famiglie. Tanto più che, quest'anno, ricorre il quarantennale della fondazione della Fratellanza. E allora si è pranzato insieme, ci si è divertiti, si è ascoltata musica; e non è mancato chi – approfittando della bella giornata - ha deciso di effettuare un volo panoramico a bordo degli apparecchi dell'aeroclub. Tra i momenti più suggestivi il rilascio di palloncini con i colori delle bandiere di Stati Uniti e San Marino.