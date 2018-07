Iss: attivo il servizio di telematica con Cardiologia di Rimini



Da oggi è attivo il servizio di telemedicina in ambito cardiologico tramite un collegamento attivo con l’UTIC - Unità di Terapia Intensiva Cardiologica di Rimini.



Permetterà l’invio in tempo reale dalle ambulanze, dal Pronto Soccorso e dai reparti dell’Ospedale di Stato, dei tracciati degli elettrocardiogrammi effettuati ai pazienti.



Si potenzia così la cardiologia sammarinese in grado di consentire un consulto cardiologico di II livello da parte dell’UTIC di Rimini.