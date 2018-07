Manifestazioni insegnanti: l'appoggio della CSU

“Ancora una volta l'esecutivo ha proceduto per decreto, in piena estate, eludendo il contributo di chi il mondo della scuola lo conosce”. Nel dare pieno appoggio alla manifestazione degli insegnanti, le Federazioni Pubblico Impiego Cdls e Csdl tornano a dirsi contrarie ad interventi “estemporanei, privi di disegno su come modificare l'ordinamento l'ordinamento scolastico”. Interventi – aggiungono che, oltre a creare clima di lavoro non sereno, causeranno difficoltà gestionali e andranno a sminuire la professionalità degli insegnanti”.