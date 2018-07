San Marino Design Workshop: al via gli 8 gruppi di lavoro

É partita la settimana di laboratori di “San Marino Design Workshop 2018”.

L'iniziativa porterà sul Titano 150 figure fra studenti, docenti e designer per otto workshop su tematiche come l'identità visiva utilizzata per le iniziative della Federcalcio sammarinese, la rappresentazione grafica del bilancio sociale dell'Ateneo.

Tre dei gruppi di lavoro si occuperanno dell'elaborazione di progetti per il padiglione del Titano all’Expo di Dubai 2020.

Alla presentazione è intervenuto anche l'ambasciatore italiano a San Marino Guido Cerboni per l'elevata presenza di studenti e docenti italiani. “Il design – ha detto - è una voce importante per l'economia, quindi quello che fate è importante ed è bello vedere che qui fate progetti concreti ponendosi domande sull'utilità e con risvolti sociali”.

Sabato la mostra di presentazione dei lavori conclusivi, aperta al pubblico.

Intanto nel pomeriggio continuerà l'incontro con designer per la definizione dei gruppi e progetti.



Nel video l'intervista al docente Massimo Brignoni (struttura didattica e organizzativa)