Apas: servizio cinofilo inesistente, "Chiediamo il ripristino, mentre arrivano segnalazioni dei cittadini"

Servizio cinofilo completamente inesistente! Dove sono le Guardie cinofile?!

Se lo chiede APAS che denuncia pubblicamente i disservizi legati al controllo del randagismo degli animali di affezione e ai problemi di sicurezza dovuti ai cani vaganti.



In una nota ricorda il percorso che da 2 operatori ha portato a oggi: "una guardia cinofila non è mai stata riattivata, dopo il pensionamento di una di esse e si parla di diversi anni fa. L’altro posto è stato ricoperto con incarico a tempo indeterminato, ma la persona che lo ricopre è costantemente in malattia. Anche il sostituto si trova al momento in malattia e questo da alcune settimane". "Una VERGOGNA!" Prosegue l'associazione Protezione Animali, di fronte all'indifferenza degli uffici preposti.



Questo nonostante le segnalazioni dei cittadini per animali vaganti. Chiede l'immediato ripristino del servizio, ricoperto "da persone responsabili, formate e dotate di spirito di servizio verso la collettività".



Invitando i cittadini a rivolgersi alle Forze dell'Ordine