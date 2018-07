Rimini: ronde in spiaggia, un successo per Forza Nuova nonostante le minacce

Nonostante "l'indignazione delle sigle di sinistra" e nonostante "minacce ed intimidazioni" sul web agli alberghi che hanno dato disponibilita' a ospitare la conferenza di inizio dell'operazione, i militanti, le 'ronde' di Forza Nuova e di Onr sulle spiagge di Rimini "sono state un successo". Lo scrivono Forza Nuova Romagna e Rimini che definiscono l'iniziativa "la prima operazione europea per la sicurezza nata dalla collaborazione tra i militanti italiani di Forza Nuova e quelli polacchi dell'Onr".



A Rimini, aggiunge Fn, "tutte le sigle della sinistra antagonista riminese che si erano mobilitate per ostacolarne lo svolgimento in tutti i modi". E "nel mirino degli antagonisti" sono finiti "l'hotel Touring e l'hotel Polo, colpevoli di voler ospitare la conferenza di apertura dell'iniziativa". Il tutto, aggiunge Fn si e' concretizzato in "recensioni negative sul web, minacce ed intimidazioni che la dicono lunga sulla natura di tali soggetti". Anche questo inverno, quelle sigle "si scagliarono contro i gestori del Caffe' Commercio, colpevoli di ospitare qualsiasi iniziativa senza alcuna discriminante politica". Un modus operandi che per Fn e' di "carattere mafioso", e "non fa altro che penalizzare esclusivamente le attivita' commerciali riminesi, gia' alle prese con mille vicissitudini". I pattugliamenti in spiaggia, dunque, si sono svolti, da giovedi' a lunedi', quando "le nostre spiagge, i nostri parchi e i nostri mezzi pubblici hanno visto l'assidua presenza dei patrioti polacchi ed italiani".



Unici dispiaceri, per i militanti, "il disagio arrecato dalle forze di polizia al nostro seguito", e il fatto di "non essere potuti arrivare dappertutto, dispiace di essere riusciti a restituire borse ai legittimi proprietari senza essere riusciti a recuperarne il denaro, ma siamo consapevoli che ne e' valsa la pena, e che, anche se solo per poco, qualcuno ha potuto sentirsi piu' sicuro e per un attimo padrone a casa propria", e' la chiosa.