Sono 17 i giovani sammarinesi dei Soggiorni Culturali

San Marino si prepara ad accogliere i 17 giovani sammarinesi partecipanti ai Soggiorni Culturali che - supportati da un coordinatore e tre tutor linguistici - da domani inizieranno la visita sul Titano.

La rappresentanza più numerosa è quella delle Comunità argentine che vanta 11 partecipanti, a cui si aggiungono quattro aderenti alle Associazioni negli Stati Uniti e due provenienti da Grenoble.

Il Dipartimento Affari Esteri, in collaborazione e con il supporto di funzionari della Pubblica Amministrazione, ha predisposto un programma intenso che prevede lezioni di lingua italiana, di storia sammarinese, dialetto e cucina tradizionale, con visite a realtà culturali e produttive del territorio e incontri con referenti dello sport e della scuola. Non mancheranno escursioni alla scoperta del territorio, in collaborazione con l’Associazione “La Genga”. L'esperienza terminerà, come di consuetudine, con l’Udienza a Palazzo Pubblico con i Capitani Reggenti.