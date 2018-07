Migranti: nave Diciotti a Trapani, "sensibilità diverse" all'interno del Governo

"Sulla Diciotti "in procura c'è un dibattito, io non ho nessuna fretta di farli sbarcare". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini, che non ha dato indicazioni su quanto tempo i migranti rimarranno a bordo. "Servirà tutto il tempo necessario - ha sottolineato - chi deve decidere ha il tempo per decidere, ha tutti gli elementi per farlo. In procura stanno lavorando, attendiamo gli esiti, io non faccio il giudice o il poliziotto, non ho interrogato nessuno, faccio il ministro e cerco di far rispettare l'ordine pubblico. Se ci sono violenti vanno in galera e non in albergo se non ci sono violenti perchè qualcuno ha mentito questo qualcuno ne pagherà le conseguenze".