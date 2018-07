Con l'estate si ripropone il rischio di incendi. Questi gli accorgimenti per prevenire e limitare i rischi

Caldo, siccità e forte vento costituiscono la miccia perfetta per potenziali e pericolosi incendi. Il bilancio della Repubblica per il 2017 è stato comunque positivo, ci spiega il capo della protezione civile Fabio Berardi, come i primi mesi di questa estate. L'attenzione però deve comunque essere sempre alta ed è molto importante l'aiuto della cittadinanza.



Protezione civile che ricorda anche i comportamenti e gli accorgimenti da prendere per quanto riguarda la ripulitura delle zone agricole. Nei mesi estivi vige l'obbligo di segnalare, alla polizia civile, se si ha del materiale da bruciare. Ci sono casi infatti in cui la sezione antincendio può decidere di sospendere o vietare la combustione.



Nel video intervista a Fabio Berardi, capo Protezione Civile San Marino