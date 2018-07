ISS: l’equipe di Oculistica vince il premio “miglior lavoro scientifico" al congresso internazionale SICSSO

L’equipe di Oculistica dell'Ospedale di Stato, diretta dal dottor Alessandro Mularoni, è stata premiata per la miglior presentazione nella sessione Oculisti Under 40 al congresso internazioncle SICSSO (Società italiana di cellule staminale e superficie oculare). I lavori si sono svolti dal 21 al 23 giugno a Paestum: presenti ricercatori e chirurghi esperti provenienti da tutto il mondo.

L’equipe sammarinese ha presentato vari lavori scientifici, tra cui l’utilizzo di tecniche chirurgiche innovative per la superficie corneale e il cheratocono - per le quali l'Iss ha attivato già da più di due anni - un ambulatorio dedicato. Come premio, un oculista dell’Ospedale sammarinese under 40 si recherà per 2 settimane presso il prestigioso ospedale Moorfield Eye Hospital di Londra.