A lezione di piadina: i ragazzi dei soggiorni culturali cucinano a Montecchio

E' cominciata l'esperienza dei giovani sammarinesi residenti all'estero arrivati sul Titano per riscoprire la storia, le tradizioni e la vita della loro terra d'origine. Sono 17 i partecipanti ai Soggiorni Culturali 2018 provenienti soprattutto dall'Argentina, ma anche da Stati Uniti e Francia. Per loro lezioni di lingua italiana, di dialetto, di storia sammarinese, ma anche attività e visite. Come quelle al museo della civiltà contadina a Montecchio. Per loro laboratorio di piadina: preparata, cotta e degustata con i prodotti del consorzio Terra di San Marino. Lunedì 23 luglio il consorzio organizzerà un breve corso sulla cucina contadina, nella sede della scuola superiore.



