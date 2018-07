Serravalle: una serata per Bryan Toccaceli al Palace

Il gruppo de "I Nuovi Serenissimi" ha organizzato per questa sera alle 20 al Palace Hotel, una serata in onore di Bryan Toccaceli.



Il costo di ingresso per la cena è di 25 euro di cui una parte destinata al pilota sammarinese.



Nel corso della serata ci sarà una asta di oggetti che amici e conoscenti hanno donato perché l'intero ricavato vada alla famiglia per aiutarla a sostenere le cure e l'assistenza.

Si parte da un prezzo base pari al 10,20% del valore commerciale di ogni oggetto all'asta.



Saranno presenti anche la musica di Lele Guardigli e il Soprano Teresa Sparaco