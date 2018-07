Barcone con 450 migranti punta verso la Sicilia, nuovo scontro Italia – Malta

Scoppia un nuovo scontro Italia-Malta sul soccorso ai migranti. Riguarda la notizia di un barcone, un peschereccio in legno che dopo aver superato Lampedusa sembra puntare verso la Sicilia, con 450 profughi a bordo, che naviga ormai in acque italiane dopo aver attraversato il tratto maltese, ma di cui La Valletta non si è fatta carico. "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare", ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social.



Abbiamo già dato, ci siamo capiti?😉 pic.twitter.com/HmpA8x7rPY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 luglio 2018