Caldo: per la Coldiretti 2018 uno degli anni più bollenti, in Italia weekend di fuoco

La notizia mentre siamo nel mezzo di un weekend di fuoco.

E' un'analisi che potrebbe lasciare un po' spiazzati quella della Coldiretti: nonostante un'estate dal tempo ballerino, con il termometro che sale e scende tra una settimana e l'altra, i primi sei mesi del 2018 sono tra i più caldi dal 1800 ad oggi. Sono al terzo posto nella speciale classifica. In questo primo semestre la temperatura è al di sopra della media di 1,4 gradi.



Gli anni interi più bollenti sono stati, invece, il 2015, il 2014 e il 2003. La stessa Coldiretti sottolinea, però, quanto il 2018 sia un anno di intense precipitazioni, trombe d'aria, nubifragi e grandinate, con un'estate che si è aperta con un +124% di piogge. “Effetti dei cambiamenti climatici”, commenta l'associazione.



Intanto si affronta un fine settimana di fuoco: a Roma si arriverà a 36 gradi. Situazione più leggera, stando alle previsioni, a San Marino e a Rimini. Sul Titano domani non si dovrebbero mai superare i 27 gradi; in Riviera i 28. Lunedì dovrebbe essere ancora più caldo. Ed è a questo punto che i meteorologi si dividono. Perché è previsto sole per tutta la prossima settimana, con possibili incursioni di cattivo tempo. Ma il meteo potrebbe diventare instabile e 'ribaltare' tutti i bollettini.



Mauro Torresi