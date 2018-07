Domani la Croazia giocherà la sua prima storica finale mondiale, ci siamo fatti raccontare il clima che si respira nella nazione

Una sfida tra “Davide e Golia”. Da una parte una formazione con a seguito 67 milioni di abitanti, dall'altra la Croazia, 4 milioni di tifosi alla prima finale mondiale. Sul Titano intanto c'è già chi rivendica una primogenitura croata, rifacendosi alla provenienza di San Marino da Arbe. Noi abbiamo sentito, in collegamento telefonico dalla Croazia Niksa Simetovic, cittadino croato che vive a San Marino per farci raccontare il clima che si respira. "Domani saremo tutti in campo, ogni uomo e donna croata per sperare in un sogno".



Nel video intervista a Niksa Simetovic