Termina con la presentazione dei progetti finali, il San Marino Design Workshop 2018

E' tempo di esporre gli elaborati dei 5 giorni di intenso lavoro dei 160 ragazzi, impegnati negli 8 workshop.

Presentati, fra gli altri anche gli elaborati dei corsi con una particolare vocazione sociale, nei quali sono state approfondite le possibilità offerte dagli oggetti di migliorare le relazioni fra le persone e il ruolo del design nell'orientare comportamenti verso il senso civico.

Ma lavori anche sulla veste grafica della Federcalcio sammarinese e 3 workshop dedicati alla definizione del concept del progetto del padiglione della Repubblica all'Expo di Dubai 2020.

Altri gruppi invece si sono focalizzati su una nuova immagine per San Marino attraverso la definizione di nuovi prodotti e servizi.

Ma anche modificare gli elementi distintivi, attraverso un riposizionamento del marchio San Marino. Partendo, perchè no, da una macchina che produce selfiebolli.



Nel video le intevista ai designer Lorenzo Palmeri e Matteo Cibic.



Silvia Sacchi