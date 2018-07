Valdragone: taglio del nastro per la nuova Titancoop

Taglio del nastro ufficiale, per la Titancoop di Valdragone. Il punto vendita, rinnovato dopo 3 mesi di lavoro, è stato tenuto a battesimo dal Segretario di Stato per il territorio Augusto Michelotti. La struttura è stata modificata sotto il profilo strutturale e impiantistico. Tecnologie di ultima generale per il riscaldamento, la refrigerazione e l'illuminazione a led permettono una maggiore efficienza e un minore impatto ambientale. Ma anche, scrive la Titancoop, una maggiore consapevolezza per il cliente con l'introduzione di etichette elettroniche, totem e monitor con locandina elettronica.