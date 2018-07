L’Irlanda è il primo Paese al mondo a disinvestire dai combustibili fossili

La Camera bassa del Parlamento irlandese ha dato il primo ok a disinvestire dai combustibili fossili: ciò significa che il fondo sovrano irlandese – che vale oggi 8,9 miliardi di euro – dovrà sbarazzarsi degli investimenti diretti a carbone, petrolio e gas naturale, mettendo un veto anche sul futuro. Non si tratta, in realtà, di un progetto nuovo poiché il Fossil Fuel Divestment Bill era approdato nel Dail irlandese due anni fa. Nel frattempo il testo è stato emendato perché risultasse il più chiaro possibile. Ad esempio, ora si ha la definizione precisa del termine “combustibile fossile”, mentre prima si faceva riferimento in maniera generica a “depositi geologici”. L’iter normativo non si è ancora concluso ma si prevede che il progetto venga approvato velocemente anche dalla Camera alta. L'obiettivo è quello di avere la legge approvata in via definita entro il 2018.



FM