Oggi il vertice fra Trump e Putin a Helsinki

Oggi a Helsinki il vertice tra Trump e Putin: faccia a faccia, incontro bilaterale allargato, pranzo di lavoro e conferenza stampa congiunta. Non è prevista invece - ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Interfax - una dichiarazione congiunta. Il presidente Usa ha definito l'Ue un "nemico" nel commercio, prima di scrivere: "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA", riferendosi anche al Russiagate.





Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!