I ragazzi dei soggiorni culturali in visita alla San Marino Rtv

Sono stati accolti questa mattina, nella sede della San Marino Rtv, i 17 giovani sammarinesi partecipanti ai Soggiorni Culturali, in visita dal 10 luglio in terra sammarinese. All'interno del loro ricco programma di permanenza, sono infatti previste - oltre alle lezioni di lingua italiana, storia sammarinese, dialetto e cucina tradizionale - diverse visite a realtà culturali e produttive del territorio e incontri con referenti dello sport e della scuola. A concludere l'esperienza, come di consuetudine, l’Udienza a Palazzo Pubblico con i Capitani Reggenti.