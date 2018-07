Bolkestein: in Emilia Romagna si lavora per "uno sforzo comune"

Si è tornato a parlare di direttiva Bolkestein in Regione Emilia-Romagna, con la replica dell'assessore al Turismo Andrea Corsini, all'interrogazione presentata da Forza Italia. Abbiamo il dovere, in uno sforzo comune, ha detto, di tutelare le nostre imprese balneari che non rappresentano solo profitto economico ma sono parte della storia, della cultura, della tradizione romagnola e italiana. Il capogruppo Andrea Galli e il parlamentare Galeazzo Bignami prendono atto con favore della risposta che ammette 'l'annoso problema' venutosi a creare rispetto all'applicazione della direttiva Bolkestein in Italia" e della necessità di compiere "approfondimenti giuridici al fine di verificare se sussista un sostenibile margine di intervento normativo regionale sul tema". L'impegno "sarà massimo a tutti i livelli", assicura Galli, con Bignami che si attiverà a Roma "per sollecitare un intervento normativo serio e chiarificatore". Un chiarimento, conclude il parlamentare, che "il governo è tenuto a fornire al più presto proprio per evitare che si arrivi impreparati al 2020 correndo il rischio di mettere in difficoltà i tanti imprenditori balneari".