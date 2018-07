Fiocchi azzurri e rosa al parco Oltremare di Riccione. Nati 5 piccoli di cicogna

Il lieto evento è accaduto qualche settimana fa ma ancora non è chiaro quali dei 5 nati siano maschi e quali femmine ma Hula e Hoop, rispettivamente babbo e mamma, sono al settimo cielo. I piccoli sono in perfetta forma, riporta lo staff del parco, e stanno crescendo molto in fretta. La nidiata prenderà a giorni le prime lezioni di volo e a settembre saluterà mamma e papà per migrare verso l'Africa. In Europa esistono due principali popolazioni di cicogna bianca: quella occidentale attraversa lo stretto di Gibilterra per raggiungere i paesi a sud del deserto del Sahara, mentre quella dell'Europa orientale, a cui appartengono le cicogne di Oltremare, attraversa il Bosforo con destinazione Africa orientale.