Grandine e danni nel pesarese: i sindaci chiedono stato di calamità

Trombe d'aria e temporali nelle regioni del Nord e Centro Italia. Una violenta grandinata ieri sera si è abbattuta nel pesarese causando ingenti danni: vetri delle auto in frantumi, tetti di case, coperture di fabbriche e capannoni danneggiati. Tra le zone più colpite Borgo Santa Maria e Villa Fastiggi, ma anche i comuni limitrofi di Gradara, Tavullia, Vallefoglia e Montelabbate.

Fortunatamente non è stato segnalato nessun ferito, ma la conta dei danni all'indomani dell'eccezionale grandinata rischia di essere altissima. Per questo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e la collega di Tavullia Simona Paolucci hanno annunciato la richiesta dello Stato di Calamità. L'associazione degli artigiani, CNA, invita le imprese che hanno subito danni a fare una serie di rilievi fotografici che possano essere riconducibili temporalmente all’evento. Chicchi scesi violentemente per una mezz'ora circa, che nelle zone agricole ha prodotto danni molto importanti alle culture. Intere coltivazioni sono state piegate dalla forza e dal peso dei chicchi tanto che già in serata è partito l’allarme delle associazioni degli agricoltori.

In città i danni maggiori hanno riguardato le vetrate di condomini e velux nei sottotetti insieme a numerosi lucernari, con conseguenti allagamenti. "Sono tanti i pesaresi - dice Ricci - che hanno subito danni causati da una grandinata che non si era mai vista. Parecchi sono senza copertura assicurativa".

"Stato di emergenza a Regione e Governo - il primo cittadino di Tavullia - con la speranza che possa essere accolto per sostenere le ingenti spese di ripristino di edifici e auto".



Silvia Sacchi