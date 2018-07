Nuovi stabilimenti balneari, servizi di ristorazione sotto l'ombrellone e spiagge del benessere. Tutte le novità dell'estate 2018 a Rimini



Se la spiaggia è sopratutto luogo di relax quest'anno la riviera romagnola si è rinnovata anche per gli amanti della vacanza attiva. Quindici chilometri di costa che abbinano sapientemente tradizione e tecnologia. Se siete stanchi di prepararvi il solito panino a pranzo potete usufruire del servizio “pranzo sotto l'ombrellone”, antipasti, primi e secondi, senza alzarvi dallo sdraio. Finito di mangiare potreste essere “assaliti” dai sensi di colpa, in tal caso ci sono le palestre aperte a tutti, corsi di zumba e aerobic dance o ripiegare sulla classica partita a calcio. La sabbia scotta troppo per giocare a calcio? Nessun problema c'è il calcio biliardo. Si gioca con i piedi al posto delle stecche e con palloni numerati al posto delle biglie. Fa troppo caldo anche per il calcio biliardo? Vi aspetta in acqua il Boabay, l'acquapark galleggiante in mezzo al mare. Ma la spiaggia non è solo attrezzata per il divertimento ma anche per permettere a tutti di godersi un po di sole. Bagni ecosostenibili e accessibili con pavimenti tattili e passerelle trasversali fino agli ombrelloni per i non vedenti o lettini rialzati per disabili motori. Infine, già presenti da qualche anno ma in aumento, le spiagge per gli amici a quattro zampe. Insomma, restano poche scuse quest'estate per non andare al mare.