18 luglio 1976: il 10 perfetto di Nadia Comăneci

Ricco il suo bottino di medaglie in queste XXI Olimpiadi: 3 ori, 1 argento e 1 bronzo.

Alle Olimpiadi di Montreal 1976, la rumena Nadia Comăneci, ancora quattordicenne, fu la prima ginnasta a meritare 10 ai Giochi Olimpici, dopo un’esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche. Un numero passato alla leggenda della Polvere di Magnesio.



Ai tempi il 10 perfetto ero lo score più elevato possibile per un esercizio ginnico. Anzi, per l’esattezza i led luminosi segnarono 1.00: non erano stati infatti programmati per esporre quattro cifre. Il pubblico rimase attonito, poi lo speaker annunciò: “Signori e signore, spostate la virgola. Abbiamo un 10 perfetto”. E il palazzetto esplose.







Non era il primo 10 perfetto della storia: agli Europei del 1967 lo eseguì la cecoslovacca Vera Caslavska ed anche la stessa Comăneci aveva eseguito un esercizio da 10 nella primavera del 1976 durante la prima edizione della prestigiosa American Cup. Nessuno però aveva osato tanto alle Olimpiadi. Il giorno successivo anche Nellie Kim riuscì nella missione. Quasi nessuno però se lo ricordò.