Fabio Andreini è il nuovo presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica

L'Associazione Sammarinese per l'Informatica ha nominato i nuovi organi. È stato eletto all’unanimità Fabio Andreini - specialista in digital marketing e digital trasformation - come nuovo Presidente. Resta in carica come vice Presidente William Casali.



Il nuovo Consiglio Direttivo è inoltre formato da Maurizio Sammaritani, Gian Giacomo Vespignani, Massimo Ceccaroli, Alessandro Minoia, Massimiliano De Benedetto, Gian Angelo Geminiani e Mark Sammaritani.



Con le nuove nomine – si legge nel comunicato - si avvia un nuovo triennio dedicato all’innovazione, al potenziamento delle attività all’interno del territorio, alla collaborazione con le istituzioni per supportare lo sviluppo del settore tecnologico e digitale a San Marino. ASI vuole infatti continuare ad essere un soggetto di riferimento primario all’interno del sistema paese, rappresentando, ad oggi, oltre quaranta codici operatori.



Asi apre inoltre alla figura del socio sostenitore, al fine di trovare la massima partecipazione di aziende del settore e semplici appassionati.