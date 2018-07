Fiorenzuola di Focara: sabato si riapre la strada del mare

Dopo il maxi-incendio e le frane eseguiti i lavori per mettere in sicurezza l'accesso pedonale

Dopo alcuni mesi di chiusura - per i dissesti idrogeologici dell'inverno e il maxi-incendio della scorsa estate - la strada che conduce alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara sarà riaperta al transito pedonale sabato prossimo, 21 luglio. Lo comunica il Presidente del Parco San Bartolo Davide Manenti che esprime soddisfazione per l'obiettivo raggiunto con la collaborazione del Sindaco di Pesaro Ricci e del Quartiere 6. A vigilare sulla balneazione ci sarà un bagnino di salvataggio mentre l'accesso all'arenile sarà esclusivamente pedonale visto che – per ragioni di sicurezza – non sarà attivato il servizio bus-navetta. Intanto, in questi giorni, la spiaggia verrà ripulita dai rifiuti accumulatisi nel tempo.



l.s.