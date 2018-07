Allarme Brexit: Bruxelles chiede ai Governi Ue di prepararsi a tutti gli scenari

"L'Europa lavora duramente ad un accordo, ma non c'è certezza che sarà raggiunto. E anche se lo fosse, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro", e quindi "ci si prepara a tutte le evenienze per assicurare che le istituzioni dell'Ue, gli Stati membri e i privati siano comunque pronti": lo scrive la Commissione Ue nella comunicazione adottata oggi, che chiede ai Governi di prepararsi a "tutti gli scenari", considerando anche "misure di contingenza" per problemi specifici come le dogane,

nel caso di non accordo.