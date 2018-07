La Commissione per le Politiche Giovanili incontra i ragazzi dei Soggiorni Culturali: "Vogliamo organizzare un dialogo"

Promosso dalla Commissione per le Politiche Giovanili un momento di incontro con i ragazzi dei Soggiorni Culturali aperto a tutti i giovani interessati. Accompagnati dai tutor, si sono ritrovati per un aperitivo rigorosamente analcolico, e nell'occasione hanno risposto in forma scritta a qualche domanda, con l'obiettivo - per la Commissione - di comprendere come migliorare i soggiorni culturali negli anni a venire, quali attività mantenere e quali proporre per le prossime edizioni. Emersa l'intenzione di stilare già per il 2019 una lista di volontari che si occupino di organizzare le serate dei ragazzi: dopo l'impegno mattutino con i corsi e a seguire le attività pomeridiane, non hanno infatti i giusti riferimenti su dove e come trascorrere le ore serali.



Si è parlato anche delle questioni legate alla scelta del percorso universitario da intraprendere, della possibilità in generale di emigrare o nel loro caso di tornare a San Marno per costruirsi un futuro.



“Vogliamo sviluppare un dialogo – afferma la presidente della Commissione per le Politiche Giovanili, Ana Marina Lozica -, noi cerchiamo di vedere i ragazzi dei soggiorni culturali semplicemente come giovani sammarinesi, al di là del fatto che risiedano all'estero. Condizione, questa, che non li rende affatto diversi dai coetanei residenti in territorio, con i quali semmai condividono le stesse problematiche giovanili”.