Domagnano: una serata #Tributo per Bryan Toccaceli

Serata #Tributo per Bryan Toccaceli, domani sera in Piazza a Domagnano, su iniziativa di Claudio Righi in arte "Claudio canta Baglioni". A partire dalle 21.15 sul palco si avvicenderanno alcuni tra i principali tribute singer in circolazione con i successi di Modà, Vasco Rossi, Zucchero, Alicia Keys e Gianna Nannini, oltre a quelli naturalmente di Claudio Baglioni. Il ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia del pilota vittima di un grave incidente nel maggio scorso alla Baldasserona.