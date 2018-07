Ragazza nata a Rimini cerca la madre biologica. Il suo appello fa il giro dei social

Sta facendo il giro dei social l'appello di Lucia Vignali, una ragazza di 18 anni che è alla ricerca della sua madre biologica.



La ragazza sta girando il suo messaggio in diversi gruppi di Rimini e del circondario in cerca di qualsiasi notizia o ricordo.



Questo l'appello di Lucia:

"Sto cercando mia madre biologica , sono nata l’11 Aprile 2000 all’ospedale Infermi di Rimini e sono stata lasciata subito dopo in adozione.

Chiunque sappia qualcosa o conosca qualcuno che possa avere ricordi di questa cosa , anche infermieri o medici dell’ospedale , mi contatti grazie mille"



Per chi sapesse qualcosa Lucia è contattabile su facebook.